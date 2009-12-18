У Тимошенко переписали собі план будівництва доріг: кілометраж «усохся»

Кабінет міністрів України знизив обсяги фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту автодоріг поточного року майже в 1,8 раза. При цьому довжина автодоріг, які заплановано побудувати й реконструювати за рахунок Держбюджету, зменшена в 9 разів, а довжина доріг, де передбачалося здійснити капремонт, - зменшена в 2,6 раза.

Відповідні зміни внесено до розпорядження Кабміну від 15 квітня №418 розпорядженням від 8 грудня №1514-р, яке розміщено на сайті уряду.

Зокрема, змінами передбачено, що зі спецфонду Держбюджету на будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного й місцевого значення пропонується виділити в 2009 р. 1 млрд. 475 млн. 275,5 тис. грн., тоді як колишнім документом передбачалося виділити 2 млрд. 623 млн. 027,7 тис. грн. При цьому, якщо раніше планувалося побудувати й реконструювати загалом 329,4 км доріг, то новим розпорядженням – передбачається здійснити ці роботи на 35,9 км автодоріг.

На капітальний ремонт доріг загального користування державного й місцевого значення планується виділити 2 млрд. 120 млн. 850,4 тис. грн. проти раніше передбачених 3 млрд. 730 млн. 534,5 тис. грн. При цьому капремонт проведуть на 261,7 км автодоріг замість 669,08 км, передбачених раніше.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив перелік об`єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного й місцевого значення в 2009 році й обсяги їх фінансування. Згідно з розпорядженням Кабміну (№ 418-р від 15 квітня 2009 р.), «Укравтодору» дозволяється здійснювати, в разі потреби, перерозподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті для будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного й місцевого значення, в межах загальних обсягів фінансування, затверджених цим розпорядженням.