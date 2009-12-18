Тігіпко виграв суд у ЦВК

Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні задовольнив позов довіреної особи кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКА Олександри ПАВЛЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо призначення його представника на посаду голови виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

За словами О.ПАВЛЕНКО, згідно з постановою ЦВК від 27 листопада 2009 року, у територіальному виборчому окрузі № 127 у Львівській області С.ТІГІПКО отримав квоту на призначення голови відповідної окружної виборчої комісії.

«Однак, згодом, намагаючись скористатися своїм законним правом на заміну особи члена окружної виборчої комісії, С.ТІГІПКО з офіційного сайту ЦВК дізнався, що посаду голови зазначеної вище окружної виборчої комісії зайняла особа, яка є кандидатурою, внесеною за поданням іншого кандидата у президенти, а саме Юлії ТИМОШЕНКО. Це й спонукало звернутися до Київського апеляційного адміністративного суду із позовом про визнання дій ЦВК протиправними», – зазначила О.ПАВЛЕНКО.

Суд визнав незаконними дії ЦВК і зобов’язано її на найближчому засіданні призначити на посаду голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №127 кандидатуру, запропоновану С.ТІГІПКОМ.

*** Відповідно до чинного законодавства, всі кандидати на пост Президента України повинні мати рівні права. Принцип рівності при здійсненні виборчого процесу також полягає в тому, що посади голів ОВК для кожного із кандидатів на пост Президента мають розподілятися пропорційно. Тому в аналогічних спорах щодо порушення з боку ЦВК принципів рівності та пропорційності представлення кандидатів на пост Президента України на керівних посадах у виборчих комісіях вже висловлював свою позицію і Вищий адміністративний суд України, який у відповідних судових рішення також зазначив, що порушення даних принципів є неприпустимим.