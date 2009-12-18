Азаров: прем'єр свідомо зриває вибори

Народний депутат від Партії регіонів, міністр фінансів в опозиційному уряді Микола АЗАРОВ заявляє, що небажання уряду України розглядати і приймати бюджет на 2010 рік свідчить про намір зірвати виборчий процес.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це він сказав під час прес-конференції.

«Мені здається, що ТИМОШЕНКО робить все, щоб зірвати через відсутність фінансування Центральної виборчої комісії вибори», - підкреслив він.

На думку М.АЗАРОВА, не фінансуючи ЦВК, прем`єр-міністр свідомо зриває друкування бюлетенів з виборів Президента України, а також організацію виборчого процесу.