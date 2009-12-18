Ющенко візьме участь у Форумі українських націоналістів

Завтра, 19 грудня, о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у роботі Форуму українських націоналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, виступ В.ЮЩЕНКА транслюватимуть Національні теле- і радіокомпанії України, Всесвітня служба УТР і «5-й канал».

Крім того, завтра о 12.30 Президент візьме участь у благодійній акції «Святому Миколаю пісню співаємо». Захід відбудеться в Українському домі. Трансляцію вестимуть НТКУ, НРКУ та Всесвітня служба УТР.

О 16.30 В.ЮЩЕНКО візьме участь у святі запалення вогнів на головній новорічній ялинці України на Майдані незалежності.

Захід транслюватимуть НТКУ, НРКУ, Всесвітня служба УТР і ТРК «Київ».