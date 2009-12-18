Янукович провів телеміст з Донецьком

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що місцеві бюджети недоотримали з центру більш як 20 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві під час телевізійного мосту з Донецьком.

Він констатував, що на сьогодні місцеві бюджети недоотримали фінансування у розмірі більш як 20 млрд. грн., при цьому останнім часом Державне казначейство затримує всі платежі.

«Чия у цьому вина? Вони грають в цей «пінг-понг» між собою, показуючи, хто з них більше винен. А країна дивиться на цю виставу», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ і наголосив, що головною особливістю чинної влади є безвідповідальність, непрофесіоналізм і звичка шукати причини і ніколи не відповідати за наслідки.

«Цей уряд ТИМОШЕНКО є одним з найбільш слабких і непрофесійних за всі роки незалежності України», - переконаний лідер Партії регіонів.

Крім того, він наголосив, що український народ вже давно втомився від постійної гри у «пінг-понг» нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Коли чинна влада розігрує ці ігри між собою – ця вистава вже усім набридла в цій країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, звичайні українці очікують від справжньої влади іншого ставлення до своїх обов’язків.

«І Президент, і прем’єр-міністр спільно несуть сьогодні відповідальність за те, що регіони не мають можливості якісно виконувати свої обов’язки. У цьому винна влада», - заявив лідер Партії регіонів.