Ющенко не виключає присвоєння Бандері звання Героя України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що присвоїть провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з жителями Вінниці, відповідаючи на запитання, чи не планує він присвоїти С.Бандері звання Героя України.

“Ще не вечір. Проблеми я в цьому не бачу”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“У мене немає якоїсь проблеми, внутрішнього комплексу немає”, - додав він, нагадавши, що рік тому присвоїв звання звання Героя України командиру Української повстанської армії Роману Шухевичу.

Він надав високу оцінку внеску Р.Шухевича у розбудову Української держави.

“Цим я хотів засвідчити, що у мене є вірне серце патріотичному руху України. Таких (як Р.Шухевич) потрібно шанувати. Це знак поваги до всіх повстанців, і цим я висловив свою позицію”, - сказав В.ЮЩЕНКО.