Тимошенко: Україні потрібно обрати одну з двох форм

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що рішення про обрання президентської чи парламентської форми правління у державі має ухвалюватися за участю суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на міжнародному симпозіумі «Україна в 2010-2020 роках».

«Народні депутати фракцій, партій, як правило, сьогодні публічно чи непублічно виступають проти президентської форми правління, і тут є достатньо серйозне протиріччя. Але мені здається, що вихід потрібно шукати, безумовно, через звернення до людей, тому що є ще ментальне, психологічне сприйняття людьми тієї чи іншої форми правління у суспільстві, і це не можна скидати з рахунків, тому що тоді політики будуть діяти всупереч очікуванням народу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем’єр наголосила, що однаково ставиться як до парламентської, так і до президентської форми правління. Однак, за її словами, у той час, як у парламенті можна буде знайти конституційну підтримку для переходу на парламентську форму правління, понад 90% громадян висловлюються за перехід до сильної президентської влади.

«Україні потрібно обрати одну з двох форм і не робити неприродні суміші, які не дають ефективної моделі правління. Я думаю, головне – визначитися, як обрати ту чи іншу модель», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає за необхідне у першу чергу здійснити реформу правосуддя. «Якщо ми не зробимо цю реформу, то всі інші реформи будуть або половинчатими, або взагалі неможливими. Це є моє глибоке переконання», - додала вона.