Чому Мінфін не оплачує рахунки МЗС
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Міністерство фінансів заявляє, що відкрило бюджетне фінансування Міністерству закордонних справ, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».
Про це йдеться у заяві Мінфіну, оприлюдненій на офіційному сайті міністерства.
Водночас у заяві зазначається, що у зв’язку з тим, що Міністерство закордонних справ не надало до Державного казначейства належним чином оформлених зразків підписів розпорядників бюджетних коштів, оплата рахунків не здійснюється.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня Б.ТАРАСЮК заявив, що “після ухвалення 1 грудня 2006 року Верховною Радою України незаконної постанови про його звільнення з посади міністра закордонних справ зовнішньополітичне відомство опинилося в ситуації цілеспрямованого блокування його роботи з боку керівництва Кабінету міністрів та окремих урядових структур”. Він повідомив, що МЗС України подав до Господарського суду Києва позовну заяву до Державного казначейства з вимогою відкрити бюджетне фінансування.
Сьогодні речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ заявив, що профспілковий комітет Міністерства закордонних справ України подав в Господарський суд Києва адміністративний позов до Державного казначейства з вимогою сплатити заробітну плату співробітникам МЗС-членам профспілки.