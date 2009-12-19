Ющенко: Росія забере ГТС, і нас не питатиме

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що закон про заборону приватизації газотранспортної системи України не зможе врятувати ГТС, якщо Росія апелюватиме до міжнародних угод.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час спілкування з мешканцями Вінниці.

Президент вкотре розкритикував газові контракти, укладені між Україною та Росією.

При цьому він зауважив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не могла не знати, що тариф на транзит російського газу у розмірі 1,7 долара за транспортування 1 тис. кубометрів газу на 100 км призведе до збитковості НАК «Нафтогаз України».

«Чому потрібно «Нафтогаз» бачити збитковим? Чому можна ставити питання перед ним щодо його майбутньої діяльності як банкрута? А тому що НАК «Нафтогаз» є найбільшою в Європі газотранспортною системою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він зауважив, що на сьогодні немає жодних змін в контрактах, які б передбачали, що Росія не вимагатиме від України сплати 7,5 млрд. доларів штрафу за недобір газу.

«І те, що ми маємо закон, який не дозволяє вилучати (ГТС – УНІАН) – нас про це ніхто не буде запитувати, якщо є міжнародна угода. Міжнародна угода стоїть по класу завжди вище національного законодавства. Це і до гадалки не треба ходити, це світова норма», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" і "Нафтогаз України" 25 листопада підписали доповнення до контракту від 19 січня 2009 року, відповідно до якого об`єм поставок газу до України в 2010 році знижено до 33,75 млрд. кубометрів з 52 млрд. кубометрів, що раніше планувалися контрактом. Також сторони закріпили відсутність штрафних санкцій щодо об`ємів споживання газу "Нафтогазом України" в 2009 році. Якби штрафні санкції були застосовані, то Україні довелося б заплатити від 5,8 млрд. дол. (оцінка "Нафтогазу") до 7,8 млрд. доларів (оцінка Президента України Віктора ЮЩЕНКА).

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження у 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.