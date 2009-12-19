Тимошенко: немає ніяких 5 будинків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що досі не має власного будинку у Києві, а житло орендує.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні у ефірі телеканалу "Україна".

"Немає ніяких 5 будинків", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи поширену в ЗМІ інформацію, що її родина володіє п’ятьма будинками.

За її словами, у її родини у власності знаходиться лише один будинок в Дніпропетровську, який був побудований у той час, коли вона займалася бізнесом. "В цьому будинку живе зараз моя мама, її сестра і родина моєї сестри. Цей будинок по датах можна звірити, коли він побудований і коли в нього родина в`їхала", - додала прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ніколи не користувалася державними дачами. "Я, будучи віце-прем`єром і депутатом, знаходячись у Києві більше 10 років, орендувала невеликий будинок, який має свого господаря. Зараз я не живу в цьому будинку, хоча я там прожила більше 10 років, платячи орендну плату", - пояснила вона.

Зараз, за її словами, її родина орендує інший "поміркований" будинок. "Зараз, враховуючи, що є необхідність приймати гостей, є необхідність приймати послів, ми орендували з чоловіком трошки більший будинок. Він знаходиться у межах нормальних будинків нормальної родини", - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Коли Президент називає мене таким крутим словом "бомж", то я, чесно кажучи, рада тому, що я не схожа на них. Я жодну державну дачу ніколи не мала. Ніколи ні я, ні моя родина не оселялися в державній дачі", - заявила глава уряду.