«За Україну!» обрала собі лідера

Народного депутата України В’ячеслава КИРИЛЕНКА обрано головою партії «За Україну!».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому з’їзді партії «За Україну!»№, який пройшов у Києві.

Крім того, з’їзд у своїй заяві прийняв рішення про підтримку кандидата на пост президента України, чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА. «На цих виборчих перегонах ми підтримаємо і будемо підтримувати чинного президента України, кандидата в президенти Віктора ЮЩЕНКА», - сказав В.КИРИЛЕНКО, виступаючи перед делегатами з’їзду.

Крім того, у заяві з’їзду партії говориться: «безвідповідальні посадовці й продажні суди, непробивна бюрократія і кланова економіка залишаються визначальними чинниками суспільної системи. Політики всіх кольорів замість служіння своєму народові обрали звичні корупцію і популізм. Країну знову може затягнути в безвихідне болото пострадянського минулого». Крім того, у заяві йдеться про те, що Україна все глибше занурюється в моральну кризу, яка є першопричиною економічних та політичних проблем.

Крім голови партії, на з’їзді була обрана політична рада партії «За Україну!».

Зокрема, до складу політради увійшли народні депутати В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Ксенія ЛЯПІНА, Володимир МОЙСИК, Олег ГУМЕНЮК, Іван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЬОР.

Крім того, першим заступником голови партії обрано Володимира МОЙСИКА, а заступниками – К.ЛЯПІНУ та Юрія ЗУБКО (заступник міністра культури і туризму).

Основна діяльність партії за Україну буде спрямована на боротьбу із корупцією, із популізмом та на зростання патріотизму в Україні. Крім того, партія бачить своєю ціллю забезпечення незворотних змін на п’яти ключових напрямках, які зокрема стосуються людської свободи та розвитку, української ідентичності, права й безпеки, морального і звичного здоров’я, науки і нових технологій.

Також партія має намір взяти участь у виборах місцевих рад, які пройдуть 30 травня 2010 року.

Наступний з’їзд партії «За Україну!» пройде у кінці лютого - на початку березня 2010 року.