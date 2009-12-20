Литвин: щороку чиновників стає більше

Обласні і районні держадміністрації сьогодні перетворилися в партійні штаби.

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ефірі програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Він зазначив, що «за рахунок державного бюджету відбувається процес фінансування політичних партій, причому в порушення будь-яких норм Конституції».

В.ЛИТВИН зазначив, що коли приходить керівником обл- чи районної держадміністрації представник певної політичної сили, то всіх «примушують вступати в свою партію», а коли він іде, то членство таких людей в партіях припиняється.

Голова ВР зазначив, що щорічно кількість державних службовців збільшується на 2-3%. За його словами, йдеться не про тих чиновників, які безпосередньо працюють з людьми, а про «по суті справи репресивний і контрольний апарат».

В.ЛИТВИН переконаний, що необхідно «ліквідувати всі рудименти обкомів і райкомів партії», тобто обласні і районні держадміністрації.

Він зазначив, що сьогодні ці структури по суті «повинні рапортувати одній людині і їх нічого не пов’язує в багатьох випадках з людьми, на території яких вони працюють».

Він наголошує на необхідності обрання депутатів обласних і районних рад за мажоритарним принципом. При цьому він додав, що після цього вони мають формувати виконавчі структури. В.ЛИТВИН переконаний, що в такій ситуації не буде дублювання того, що відбувається сьогодні, коли «не розмовляють Президент України і прем’єр-міністр України, а звідси, як правило, в області – голова адміністрації і голова обласної ради».