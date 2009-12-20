Герман звинувачує Тимошенко у підпалі офісів ПР

У ніч на неділю, 20 грудня, невстановленими особами здійснено підпали офісів Партії регіонів в Івано-Франківській області і в Запоріжжі.

Про це заявила народний депутат, заступник голови ПР Ганна ГЕРМАН, повідомляється на сайті партії.

«Сьогодні близько 4 години ночі спалено офіс Партії регіонів і громадську приймальню в місті Галич Івано-Франківської області», - стверджує, зокрема, Г.ГЕРМАН.

За її словами, спочатку невідомі підпалили двері, а потім кинули у вікна пляшки з «коктейлем Молотова».

Г.ГЕРМАН також повідомила, що було підпалено офіс Партії регіонів у Запоріжжі.

«Ми розцінюємо ці інциденти як терористичні акти проти нашого кандидата в Президенти і пов`язуємо їх з екстремістськими випадами Юлії ТИМОШЕНКО на телеканалі «Україна» в програмі «Шустер Live» у ніч на суботу», - заявила вона, наголосивши потім: «Ми вважаємо, що такими методами Юлія ТИМОШЕНКО не переможе Віктора ЯНУКОВИЧА. Такі методи навпаки - дадуть зворотний ефект».

Г.ГЕРМАН стверджує, що за останні півроку в Івано-Франківській області рейтинги В.ЯНУКОВИЧА зросли в 5 разів і становлять 14%. За її словами, методи, які опоненти вибрали для боротьби з В.ЯНУКОВИЧЕМ, - «це не той шлях».