Литвин: парламент сам допрацює бюджет

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має готувати до розгляду в першому читанні проект Держбюджету на 2010 рік, оскільки він не повернутий уряду на доопрацювання.

Про це спікер заявив на телеканалі Інтер в неділю ввечері.

«Якщо Верховна Рада України не повертає проект бюджету до Кабінету міністрів, це означає, що він стає власністю Верховної Ради», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що потрібно зосередити всі зусилля, щоб підготувати документ не той, який буде потрібний уряду, Президенту, Верховній Раді, а той, який потрібний всій країні. «Щоб це був бюджет не виживання, щоб це був бюджет, як мінімум, життя», - сказав голова ВР.