Литвин: всі проблеми виборчі у нас почнуться після першого туру

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що після першого туру президентських виборів будуть намагання внести зміни до виборчого закону.

Таку думку він висловив сьогодні в ефірі телеканалу ICTV.

В.ЛИТВИН зауважив, що у нього дуже критичне ставлення до цього закону, який є «результатом домовленостей між Партією регіонів та БЮТ».

В той же час, переконаний він, «треба виконувати діючий закон, за виключенням тих положень, до яких були висловлені претензії з боку Конституційного Суду».

«В іншій частині закон діє, хоча я розумію, що це може давати приводи для різного роду судових позовів», - додав спікер.

При цьому він додав, що після першого туру будуть намагання внести до нього зміни. «Я не виключаю, що після першого туру нас очікує гостра дискусія і постановка питання про уточнення по ряду моментів. Я цього не виключаю, бо я маю всі підстави стверджувати, що всі проблеми виборчі у нас почнуться після першого туру», - додав В.ЛИТВИН.