Ющенко: "закриті списки" привели до ВР убивць і педофілів

06:00, 21 грудня 2009
Політика
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Час змінити Конституцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає внести зміни до Конституції шляхом загальнонаціонального референдуму. На цьому він акцентував під час спілкування з мешканцями Чернівців.

Як передає кореспондент УНІАН, Глава держави вважає, що нинішні депутати Верховної Ради не будуть вносити зміні до Конституції, в тому числі й щодо скасування депутатської недоторканості.

«Не чекайте, що народні депутати піднімуть руку і скажуть, що вони знімають недоторканність», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Моя позиція інша, нам потрібно змінювати Конституцію – забирати депутатську недоторканість, тоді ми не матимемо привабливим парламент для криміналітету. І це в наших руках. Референдум. Конституція. І передаємо їм (депутатам - УНІАН) повноваження - не навпаки формується влада. Не від них, від - виборця», - підкреслив Глава держави.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості проведення політичної реформи. Президент вважає, що саме реформа 2004-го року призвела до того, що сьогодні відбулась значна криміналізація влади. Він переконаний, що «закриті списки» до парламенту привели в його стіни «рецидивістів», вбивць, ґвалтівників дітей та крадіїв землі.

За його словами, депутатська недоторканість приваблює криміналітет. «Імунітет, це як та лампочка, яка приваблює криміналітет», - зауважив Глава держави. Він запитав у присутніх, хто голосував на останніх парламентських виборах за Віктора ЛОЗИНСЬКОГО, Дмитра ТАБАЧНИКА, Богдана ГУБСЬКОГО, Сергія ОСИКУ. «Ніхто не піднімає (руку - УНІАН), так як вони пройшли? А пройшли (в парламент - УНІАН) тому що ми маємо не демократичну виборчу систему, коли після шостого номера ніхто з вас не скаже, кого ми обираємо», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні у нас голосують не за партії, а «фан-клуби небожителів та феодалів».

Президент зауважив, що саме такі сили формують більшість і обирають на партійній основі генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, судову систему. «Як ви думаєте, якщо партія БЮТ призначила, я умовно кажу, міністра Юрія ЛУЦЕНКА, то ЛУЦЕНКО справу В.ЛОЗИНСЬКОГО доведе? Ніколи! І не клейте сюди більш нікого – тут конфлікт інтересу, бо ця людина, яка має кримінально переслідувати, добре знає, що його утримує тільки партійна диктатура і він проти неї не піде. Чи будуть засуджені ті народні депутати від БЮТ, які вкрали 7 тисяч гектарів сільгоспугідь у Київській області? Може цей генеральний прокурор, який був призначений цією політичною силою, чи головний міліціонер перевірити, його величність, партію БЮТ?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він пояснив, що говорить саме про БЮТ, оскільки корупцію в країні здійснює партія влади, а не опозиція.

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент заявляв, що розпустить парламент, якщо він протягом 100 днів не внесе зміни до Конституції та винесе це питання на Всеукраїнський референдум.

 

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