Тимошенко на два дні відбула на захід

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенною робочою поїздкою по західних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Тернопільську, Хмельницьку і Чернівецьку області. Зокрема, 21 грудня в Тернополі Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з професорсько-викладацьким складом Державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського і відвідає кілька районів Тернопільської області, де поспілкується з представниками територіальних громад, а також у місті Хоростків вручить державні акти на право власності на землю жителям районів області.

22 грудня Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистих заходах, присвячених введенню в дослідницько-промислову експлуатацію першого гідроагрегату Дністровської ГАЕС.