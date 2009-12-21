Андрієвський каже, що у столичній казні гуляє вітер

Річний бюджет Києва за 11 місяців недовиконаний більше ніж на 7 мільярдів гривень. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам звіт про виконання столичного бюджету.

За інформацією опозиційного політика, недовиконання бюджету за доходами склало 7 мільярдів 283 мільйони гривень. При цьому рівень невиконання видаткової частини бюджету досяг 6 мільярдів 94 мільйонів гривень.

«Галузь охорони здоров’я недофінансована на 291 мільйон гривень. І це напередодні другої хвилі епідемії грипу. Соціальний захист та соціальне забезпечення недофінансовані на 762,5 мільйона гривень. Житлово-комунальне господарство недоотримало 390 мільйонів гривень», - повідомив Дмитро Андрієвський.

Проте, за словами депутата, на 71 мільйон гривень перевищено план із продажу комунального майна.

«Замість того, щоб шукати професійні шляхи виходу з бюджетної кризи, Черновецький займається своєю улюбленою справою – розпродає залишки комунального майна. Кияни поступово позбуваються накопичених поколіннями ресурсів, а у столичній скарбниці, тим не менше, гуляє вітер. Так що криза виплат заробітних плат бюджетникам з примари перетворюється на реальну загрозу», - підсумував Андрієвський.