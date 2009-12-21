Експерт думає, що Тимошенко і Путін з'являться на білих конях

На початку 2010 року може бути створено фіктивний газовий конфлікт між Україною та РФ, щоб прем’єр-міністри двох країн - Юлія ТИМОШЕНКО та Володимир ПУТІН - його “красиво” вирішили. Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Альянсу "Нова енергія України” Валерій БОРОВИК.

За його словами, Україна має усі шанси на початку наступного року уникнути газового конфлікту з Російською Федерацією, котра на останніх переговорах у січні 2009 року добилася для себе найважливіших поступок від українців. „На сьогоднішній день немає великого предмету торгу”, - сказав він. В.БОРОВИК відзначив, що Україна після підписаного в січні контракту платить „високі” ціни на газ й буде змушена перейти на передоплату у випадку затримки оплати „блакитного палива” за попередній місяць. „Сьогодні викачується з бюджету все, що можна, аби платити за газ”, - зауважив він.

Крім цього, на думку експерта, російські власті вирішили підтримати на виборах Президента України чинного українського прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО й тому, швидше за все, не будуть йти на конфлікт.

Однак, В.БОРОВИК припускає створення фіктивного газового конфлікту: „Або не буде нічого і говоритимуть: “Перший раз в історії правління нового Президента в нас усе стабільно завдяки Юлії Володимирівні”, або інший варіант - буде конфлікт, і красиво на білих конях Юлія Володимирівна та Володимир ПУТІН його вирішать”.