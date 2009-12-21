Лавринович каже, що Москаль вчинив примітивно - як шулер

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ звернеться до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням пришвидшити направлення повторного подання до суду щодо поєднання Геннадієм МОСКАЛЕМ роботи у парламенті та МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу.

«Я сподіваюся, що сьогодні Володимир Михайлович буде у стінах Верховної Ради. Я поцікавлюсь: якщо подання це є, то є, а якщо ні, то попрошу, щоб він не відкладав це питання», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зауважив, що у цьому питанні «усі побачили примітивну роботу Г.МОСКАЛЯ». «Якщо людина працює на чинних посадах у внутрішніх органах (на посаді заступника міністра внутрішніх справ – начальника міліції Криму – УНІАН) і демонструє таке шулерство, це є неприпустимим. Звільнитися на півдня для того, щоб занести документи і показати, що він уже звільнений, що немає юридичних підстав для припинення повноважень народного депутата, а після того, як суд закрив справу, через кілька годин поновитися на роботі», - сказав він.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, це не личить не тільки народному депутату, а й працівнику правоохоронних органів.