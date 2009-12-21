Янукович натякнув Бузеку, що під Новий рік подобрішає
Лідер ПР не дратуватиме людей?
Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що новорічні свята сприятимуть зменшенню проявів політичного екстремізму в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі із президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, яка пройшла сьогодні в Києві.
«Сьогодні можна сказати, що новорічні свята внесуть добрий відтінок в нашу виборчу кампанію. Люди на Новий рік, звичайно, стають добрішими, займаються своїми особистими справами, сім’ями”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.
Політик висловив сподівання, що наближення свят сприятиме зменшенню проявів політичного екстремізму в Україні.
«А ті, хто буде ним займатися, отримають «мінус». Тому що це буде дратувати людей», - упевнений кандидат у Президенти.