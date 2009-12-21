Янукович натякнув Бузеку, що під Новий рік подобрішає

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що новорічні свята сприятимуть зменшенню проявів політичного екстремізму в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі із президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, яка пройшла сьогодні в Києві.

«Сьогодні можна сказати, що новорічні свята внесуть добрий відтінок в нашу виборчу кампанію. Люди на Новий рік, звичайно, стають добрішими, займаються своїми особистими справами, сім’ями”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Політик висловив сподівання, що наближення свят сприятиме зменшенню проявів політичного екстремізму в Україні.

«А ті, хто буде ним займатися, отримають «мінус». Тому що це буде дратувати людей», - упевнений кандидат у Президенти.