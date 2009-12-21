Полтавський губернатор: уряд вже затримує соціальні виплати

З тими показниками, з якими країна завершує 2009 рік, уряд давно вже мав піти у відставку. Так вважає голова Полтавської ОДА Валерій Асадчев.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, губернатор заявив: «Сьогодні жоден показник макроекономіки не дотриманий. Бюджет повністю провалений. Казначейство не фінансує не тільки державні програми, але й забирає гроші із місцевих бюджетів. За такі результати у будь-якій країні уряд просто йде у відставку».

Губернатор повідомив, що уряд вже затримує соціальні виплати. Так, за словами Асадчева, фінансування виплат на дітей, допомоги багатодітним сім’ям, інших, затримується на декілька місяців. «У нас висить десь 30 мільйонів лімітів, які не профінансовані», - додав голова ОДА.

Асадчева хвилює ситуація і з бюджетом на наступний рік: «Уряд не може переробити проект бюджету на 2010 рік, тому що не знає, як це робити. В уряді немає міністра фінансів, - того, хто б розробляв економічну стратегію. Вони не знають, яка у наступному році буде кредиторська заборгованість, які будуть макроекономічні показники».

Окремо він розкритикував ініціативи уряду щодо реформування Бюджетного кодексу. «Зараз представники місцевої влади не розуміють, що робити з ідеєю «фікс» уряду щодо формування 12 тисяч місцевих бюджетів, - каже губернатор. – Це вносить повний хаос у бюджетну систему. Уряд жодної копійки місцевим бюджетам не додав – просто забрав гроші у одних та дав іншим. І таким чином він їх просто розпорошив».

Так, Асадчев навів приклад Полтавщини, - відповідно до проекту бюджету від уряду, місто Гадяч має отримати 2 мільйона гривень на фінансування охорони здоров’я, при цьому не маючи на балансі жодної лікарні. В той час, як районний бюджет, до якого відносяться знаходяться районні лікарні, амбулаторії, на цю ж галузь не отримав жодної копійки. «Така плутанина по всіх областях», - зазначив губернатор.