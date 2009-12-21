Тігіпко не допускає в розмовах про Сталіна жодних «але»

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО наголошує, що Сталін та його політика заслуговують засудження без жодних «але».

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав у зв’язку зі 130-річчям Йосипа Сталіна, яке відзначається 21 грудня.

«Якщо українські політики хочуть мати моральну перевагу в дискусії «про спільну історію», їм необхідно виступати з антитоталітарних, а не націоналістичних позицій», - сказав кандидат у президенти.

«Останніми роками в українському суспільстві багато розмов про історію. Але з подачі Віктора ЮЩЕНКА навіть правильні питання ставляться під націоналістичним кутом зору, а це не тільки не сприяє моральному очищенню українського народу, але й розколює його та сварить із сусідами. Засудження сталінізму, аналіз усіх його злочинів безвідносно етнічної належності жертв, обговорення того, як не допустити відродження авторитаризму, – така розмова про минуле може не тільки консолідувати українців, але й здобути симпатії інтелектуальних кіл Росії, Польщі, Білорусі, інших держав, які переживають складний процес переосмислення своєї історії», – зауважив С.ТІГІПКО.

Він звернув увагу на те, що в Росії спостерігаються небезпечні тенденції виправдання Сталіна, затушовування його злочинів та випинання досягнень у справі побудови великої держави. й усе це відбувається з мовчазного схвалення частини керівної еліти.

«Сьогодні ми з багатьма російськими лібералами говоримо про одне й те саме різними мовами. Ми навіть могли б добитися підтримки нашої позиції щодо Голодомору, якби говорили про нього як про злочин сталінського режиму проти селян. Надання історії національного забарвлення загострює стосунки з сусідніми народами. Чесна розмова про ХХ сторіччя в ціннісних категоріях (свобода чи тиранія, примат інтересів особистості чи держави) неабияк посилила б позиції України у великій та важливій дискусії, яка триває в регіонах», – заявив кандидат в президенти.