Експерти розуміють, чому Ющенко і Янукович уникають дискусій з Тимошенко

Провідні політичні експерти висловлюють переконання, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ побоюються публічних дискусій з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, бо знають, що програють.

Про це експерти сказали в інтерв’ю “Політичній думці”.

Так, відповідаючи на запитання “Чому ЮЩЕНКО та ЯНУКОВИЧ проігнорували теледебати з ТИМОШЕНКО? Що може спонукати головних кандидатів у президенти до публічної дискусії у ЗМІ і чи варто сподіватися на таку дискусію?” президент Центру глобальних та національних стратегій Василь БАЗІВ висловив думку, що до кінця президентської кампанії В.ЯНУКОВИЧ уникатиме очних дебатів з Ю.ТИМОШЕНКО. На переконання експерта, “його (В.ЯНУКОВИЧА) оточення розуміє, що він і вона це різні вагові інтелектуальні категорії, і дебати будь-якого ґатунку – на економічну, політичну тему, ТИМОШЕНКО виграватиме”. При цьому політолог припустив: “Можливо, ЯНУКОВИЧ має свої певні переваги, але публічна риторика та інтелектуальне самовираження – це його найслабше місце. Ясна річ, що демонструвати це найслабше місце він не захоче”. Стосовно ж В.ЮЩЕНКА, то, на думку В.БАЗІВА, чинний глава держави “не може бути дискутантом ще й тому, що не є реальним претендентом на президентське крісло”. “Єдина мотивація, чому вони не прийшли – це страх програти. Принаймні їм вистачило розуму це усвідомити. Думаю, що публічних дебатів на цій кампанії серед головних конкурентів взагалі не буде”, - припустив експерт.

У свою чергу політичний експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ упевнений, що було прогнозованим те, що ЯНУКОВИЧ і ЮЩЕНКО не з’явилися у програмі Савіка ШУСТЕРА. “Ніхто із серйозних експертів і не розраховував побачити цю трійцю разом. Відсутність можливості говорити без суфлера, без підготовлених заздалегідь запитань і без підтримки своїх експертів та журналістів для ЯНУКОВИЧА може бути справжнім кошмаром”, - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. За його словами, “ми бачили, коли ЯНУКОВИЧ був у студії Шустера, а ТИМОШЕНКО включали з Кабміну. Він навіть в таких умовах хвилювався, оскільки не встигав в умовах пінг-понгу ловити м’ячики і реагувати на критичні зауваження ТИМОШЕНКО”. Проте експерт зауважив, що “зустріч ЯНУКОВИЧА з ТИМОШЕНКО у прямому ефірі можлива після першого туру”. “Але ЯНУКОВИЧ мусить ретельно до цього готуватися. Це передбачатиме підставних експертів, журналістів, які можуть допомогти витримати це”, - додав експерт. Відповідаючи на запитання: “Чому не прийшов ЮЩЕНКО?” політолог зауважив: “У нього немає комплексу ТИМОШЕНКО. Це була свідома тактика. Він і його радники намагаються його подати зараз як монарха. А відповідно монарху не можуть ставити запитання. Він має бути в ефірі один, він має вирішувати, які там сидітимуть експерти і журналісти і скільки йому говорити. І звичайно ми знаємо практику прес-служби президента редагувати запитання”. За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, “під час дебатів з Тимошенко цього всього не було б, тому вони і не прийшли”.

У цьому контексті політолог Олексій ГАРАНЬ висловив упевненість, що В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО не прийшли на програму, “тому що у таких дебатах ТИМОШЕНКО виглядає сильнішою і за стилем і за риторикою”. На його переконання, прем’єр “легше оперує також аргументацією”. “Що може спонукати до дебатів?, - запитав експерт і додав, що не певен, що такі дебати можуть бути до першого туру. “Єдине, що громадськість може вимагати такої дискусії між двома кандидатами перед другим туром. Але я не певен що це вплине на ЯНУКОВИЧА. Є ризик, що він від них відмовиться через страх програти їй. Закон це дозволяє. Звичайно Партія регіонів зважує, що краще для їхнього лідера, а що не бажано. Дебати, на їх погляд, небажані, бо можуть бути програшні”, - висловив переконання експерт.

Натомість політолог агентство моделювання ситуацій Володимир ГОЛОБУЦЬКИЙ підкреслив, що “перегнати ТИМОШЕНКО у публічній сфері ще нікому не вдалося”. Тому, на його думку, не дивно, що уже рік ЯНУКОВИЧ відмовляється від публічної дискусії з ТИМОШЕНКО, оскільки результат очевидний. Також на його переконання, “у них немає концепції, аргументів”. “Вони не хочуть і бояться публічності і не хочуть зустрічатися один на один. Для них краще критикувати ТИМОШЕНКО без неї, оскільки під час дискусії це все можна спростувати”, - впевнений експерт. За словами В.ГОЛОБУЦЬКОГО, “одна річ, коли вони дискредитують її в аудиторії з виборцями, інша річ заявити те саме ТИМОШЕНКО”. При цьому він припустив, до теледебатів В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКО може примусити “громадянське суспільство”. “Зокрема ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО. Але й у цьому випадку ЯНУКОВИЧ побоїться публічної дискусії з ТИМОШЕНКО. Він та його команда знайдуть якусь причину, аби цього не було. Він боїться зараз особливо теми «Межигір»я» і самої ТИМОШЕНКО звичайно”, - переконаний політолог.

На думку, політолог Ігор ЖДАНОВ вважає, що ані ЯНУКОВИЧ, ані ЮЩЕНКО не відважилися просто вийти з Ю.ТИМОШЕНКО на пряму дискусію. “Навряд чи така дискусія й відбудеться”, - зазначив він і додав, що “не бачить сенсу у дискусії у рамках трійці”. “Все ж таки це президентські вибори і за усієї поваги до глави держави, у нього шанси мінімальні у виході до другого туру. Є два основних претенденти - ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ. Цікаво було б послухати саме цих політиків. І якщо ЯНУКОВИЧ говорить, що він завжди готовий до дії і що він рішучий та сильний політик, то він має це довести на практиці і піти на дискусію з ТИМОШЕНКО”, - впевнений І.ЖДАНОВ. Він вважає, що “це ознака нормального демократичного суспільства”. “Суспільство має побачити їхні позиції у прямому ефірі. До другого туру очевидно таких дебатів не буде. Я все ж таки сподіваюся, що вони відбудуться між першим і другим туром перегонів. Кандидати, які вийдуть до другого туру зобов’язані це зробити. Для суспільства це був би дуже вдалий механізм, який би допоміг їм обирати”, - переконаний експерт.

“Абсолютно природним” вважає директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ те, що В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО відмовляються спілкуватися з Ю.ТИМОШЕНКО, “оскільки знають, що це не буде їм на користь”. На його думку, “ЯНУКОВИЧ можливо буде змушений взяти участь в теледебатах після першого туру, а зараз він має найвищий рейтинг і звісно боїться ризикувати”. Стосовно ж ЮЩЕНКА, то, за словами, М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, чинний президент “мабуть не програв би”. “Але він вважає, що йому це не потрібно. Він щодня безкінечно ображає ТИМОШЕНКО і я думаю, що тому й не пішов”. – припустив експерт.

Політолог Вадим КАРАСЬОВ, вважає, що В.ЯНУКОВИЧ не прийшов на теледебати “суто з прагматичних міркувань, бо він розраховує що розрив у першому турі буде на його користь, а отже ризикувати, втрачати бали, бонуси, він не захотів”. “ЯНУКОВИЧ уникнув прямого зіткнення. ТИМОШЕНКО навпаки потрібно зменшувати соціологічний розрив, тому їй якраз потрібно ризикувати, вигравати відкритий бій, пропонувати контакт, в якому вона може виглядати переконливіше за ЯНУКОВИЧА”, - припустив політолог. Стосовно В.ЮЩЕНКА, то, за словами В.КАРАСЬОВА, “заявка прийшла занадто пізно, у четвер, а графік президентові не дозволяв”. “Тому йти непідготовленим на дебати не було сенсу для ЮЩЕНКА. Хоча, аби виправити соціологічний рейтинговий стан, для цього йому потрібна пряма дебатна зустріч з ТИМОШЕНКО. Взагалі зараз була б дуже цікава якраз дискусія між помаранчевими лідерами”, - переконаний В.КАРАСЬОВ.