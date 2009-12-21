БЮТ: Ющенко агресивно працює на Януковича

БЮТ називає критику Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО свідченням його підтримки на президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

За словами авторів заяві, “безпрецедентно агресивні висловлювання Віктора ЮЩЕНКА стосовно Юлії ТИМОШЕНКО зайвий раз засвідчують, що Віктор Андрійович старанно та послідовно виступає у ролі технічного кандидата у Президенти, який діє на користь Віктора ЯНУКОВИЧА”.

Як вважають в БЮТ, “узгоджена технологія двох Вікторів очевидна. Вони прагнуть посіяти розчарування, зневіру, небажання йти на голосування серед тих людей, участь яких у другому турі є критичною для того, щоб зупинити третю ходку ЯНУКОВИЧА до влади”.

“Передвиборчий союз ЮЩЕНКА та ЯНУКОВИЧА став закономірним результатом їхньої тривалої співпраці. Лише незалежні від ЮЩЕНКА обставини примушували його періодично діяти у форматі єдиної демократичної команди. Вона функціонувала не завдяки, а всупереч політичній волі Президента”, - йдеться у заяві БЮТ.