Регіонали пропонують шукати таємні гроші Тимошенко

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів ухилення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО від сплати податків.

Як повідомляється на сайті парламенту, автор документа – народний депутат від Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО.

Проектом постанови передбачається створення відповідної ТСК у складі 9 народних депутатів України.

На думку суб`єкта цієї ініціативи, прийняття проекту постанови дозволить провести повне і всебічне розслідування питання, що становить великий суспільний інтерес.