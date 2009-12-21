Регіонали пропонують шукати таємні гроші Тимошенко
21:30, 21 грудня 2009Політика
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Зареєстровано проект постанови
У Верховній Раді сьогодні зареєстровано проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів ухилення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО від сплати податків.
Як повідомляється на сайті парламенту, автор документа – народний депутат від Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО.
Проектом постанови передбачається створення відповідної ТСК у складі 9 народних депутатів України.
На думку суб`єкта цієї ініціативи, прийняття проекту постанови дозволить провести повне і всебічне розслідування питання, що становить великий суспільний інтерес.
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