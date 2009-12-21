Литвин: відсутність вибору - головна передумова революцій

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що візит президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА надасть нової якості відносинам між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Є.БУЗЕКОМ у Києві.

В.ЛИТВИН зауважив, що цей візит є підтвердження того, що президент Європарламенту і Європейський Союз в цілому впевнені в очевидному - Україна буде і надалі розвиватися у демократичному напрямку. Водночас, за його словами, ЄС може сприяти Україні настільки, наскільки вона сама «буде виконувати своє домашнє завдання».

У свою чергу президент Європарламенту запевнив, що Україна є стратегічним партнером Європейського Союзу.

«Відносини з Україною є ключовими і стратегічними для Євросоюзу», - сказав Є.БУЗЕК, зазначивши, що його візит до нашої країни є одним з перших після вступу на посаду президента Європарламенту.

В.ЛИТВИН і Є.БУЗЕК висловилися за необхідність подальшого розвитку парламентської складової співпраці між Україною та Євросоюзом на всіх рівнях, зокрема, на рівні комітетів та у рамках EURONEST. Під час зустрічі сторони обговорили політико-економічну ситуацію в Україні, яку В.ЛИТВИН охарактеризував як «стабільну у своїй складності, і ця складність позначена політичною кампанією».

Є.БУЗЕК повідомив, що в Україну прибуде місія Європарламенту зі спостереження за президентськими виборами. В свою чергу голова ВР зауважив, що Україна вітає місію спостерігачів, активно з ними співпрацюватиме, аби вони виступали «у ролі демократичного стримуючого запобіжника».

Голова Верховної Ради України наголосив на необхідності неухильного виконання законів під час виборчої кампанії, зазначивши, що він не підтримує ідею підписання різного роду угод та меморандумів. «Треба просто виконувати закони, - сказав він. - Нинішні вибори мають для України більше значення, ніж просто прояв демократичної процедури». На думку В.ЛИТВИНА, будь-які економічні та фінансові труднощі можна подолати за однієї умови, якщо люди матимуть право вибору і їхній вибір не буде піддаватися ревізії. «Відсутність вибору головна передумова будь-яких революцій», - заявив В.ЛИТВИН.

Голова ВР також ознайомив Є.БУЗЕКА з ситуацією, що склалася із внесенням змін до законодавства про вибори глави держави, не виключивши, що це питання «постане після першого туру».

В свою чергу президент Європарламенту зазначив, що «Європейський Союз не підтримує жодного кандидата, але надзвичайно зацікавлений у вільних, чесних і прозорих виборах». Є.БУЗЕК також наголосив на важливості здійснення системних економічних реформ в Україні, досягнення «політичного балансу», та висловився за розширення співпраці у сфері енергетичної безпеки.

Голова Верховної Ради подякував Є.БУЗЕКУ за офіційний візит до України, зазначивши, що це є «виявом поваги, підтримки і солідарності з українським народом».