Карпачова пропонує Тимошенко пустити в Кабмін бездомних?

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА пропонує органам виконавчої влади та місцевого самоврядування відкрити безпосередньо на перших поверхах службових приміщень пункти обігріву на час похолодання, щоб усі потерпаючі мали змогу врятуватися від морозів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого, відзначивши, що в Києві, в офісі Омбудсмана вже працює пункт обігріву, де безпритульні діти та бездомні дорослі можуть зігрітися та попити гарячого чаю.

У справі про дотримання прав людини на життя, охорону здоров‘я та безпеку в осінньо-зимовий період 2009-2010 років відкрите провадження Уповноваженого з прав людини.

Н.КАРПАЧОВА відзначає, що нинішні грудневі холоди вже забрали життя 27 людей, дві третини з яких – бездомні. Як свідчить моніторинг Омбудсмана, за медичною допомогою в країні вже звернулася 671 особа, з яких із діагнозом ”переохолодження організму” та ”обмороження” госпіталізовано 465.

За інформацією, наданою раніше Міністерством праці та соціальної політики України, в державі постійно функціонують 43 комунальні заклади та 24 недержавні організації, які займаються наданням соціальних послуг бездомним. Місцевими управліннями і територіальними центрами соцзахисту, органами виконавчої влади, внутрішніх справ за участі громадських активістів та волонтерів організовано 982 служби патрулювання, відкрито 740 місць прийому гуманітарної допомоги від населення, 496 пунктів обігріву, а також тимчасові притулки та нічліжки на більш ніж 3000 ліжко-місць. На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, необхідно організувати їх належну роботу, забезпечивши всім необхідним.

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, за погодних умов, які найближчим часом будуть ускладнюватися, особливо в центральних та східних областях, а також у Криму, необхідно невідкладно усунути недоліки в організації функціонування об‘єктів теплопостачання, підприємств житлово-комунальної сфери, забезпечити стабільну роботу закладів соціального захисту, мобілізувати усі ресурси для суттєвого збільшення кількості пунктів ночівлі, обігріву, роздачі гарячої їжі та теплого одягу, насамперед громадянам, які не мають притулку. І, звичайно ж, наголошує Омбудсман України, кожен із нас у випадку, коли поруч страждає чи гине від переохолодження людина, не повинен залишатися стороннім байдужим спостерігачем, а має зробити все можливе, щоб урятувати найдорожче – людське життя.

До Уповноваженого з прав людини громадяни можуть звертатися за допомогою на телефон "гарячої лінії" 253-75-89, письмово та безпосередньо до офісу Омбудсмана України за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.