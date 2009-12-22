Рябоконь пропонує вибирати Президента і депутатів через Інтернет

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ вважає, що інтернетифікація всієї країни забезпечить практичну реалізацію громадського контролю над владою.

У коментарі УНІАН кандидат у Президенти зазначив, що Інтернету він відводить найважливішу роль в реалізації механізмів самоорганізації громадян і здійсненні контролю над владою. Як зазначив О.РЯБОКОНЬ, через спеціалізовані сайти і засоби інтернет-комунікації громадяни зможуть швидко і дешево здійснювати оцінку діяльності чиновників і органів влади. «Якщо рівень довіри громадян до влади опускається нижче за 50% і таке становище не змінюється впродовж півроку - така влада повинна автоматично визнаватися нелегітимною і, відповідно, йти у відставку. Інакше всі розмови про створення громадянського суспільства залишаться на рівні благих побажань», - заявив він.

Як зазначив О.РЯБОКОНЬ, «про контроль громадян за діями влади в Україні говорять не перший рік. Але з кожним роком довіра до влади падає, а політикани продовжують керувати, не звертаючи практично жодної уваги на думку виборців. Так триватиме і далі, якщо не ввести прості і доступні механізми контролю за владою. Найефективніший метод контролю - проста і чітко визначена процедура звільнення громадянами будь-якого чиновника аж до міністрів і Президента. Такий механізм можна реалізувати дешево, безпечно і швидко, використовуючи можливості Інтернет-технологій».

Також, вважає кандидат, за допомогою Інтернету має бути значно спрощений процес виборів як місцевих, так і загальнодержавних. Зараз вибори Президента і депутатів здійснюються таким складним способом і вимагають так багато витрат (як з боку держави, так і кандидатів), що неминуче породжують корупційну виборну модель. «Громадяни повинні здійснювати голосування через Інтернет – це найдешевший, найпростіший, найнепідкупніший і найефективніший спосіб голосування», - заявив кандидат у Президенти О.РЯБОКОНЬ.

Він також відзначив важливість створення повноцінного «електронного уряду» для реалізації контролю над бюджетними витратами, податковими і митними зборами. Щоб у режимі реального часу громадяни бачили витрати і доходи держбюджету або місцевих бюджетів, стежили за їх цільовим використанням.

Слідуючи заявленій стратегії «Створення громадянського суспільства в Україні», О.РЯБОКОНЬ вважає Інтернет-комунікації найважливішою частиною своєї виборчої кампанії.

Як зазначили у штабі кандидата, О.РЯБОКОНЬ особисто відповідає на питання, коментарі і пропозиції, які виборці присилають на його сайт www.riabokon.com.