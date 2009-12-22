Ющенко: у разі перемоги Януковича чи Тимошенко ми будемо всі співати Мурку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що питання покращення відносин України і Росії лежить в «площині демократизації РФ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи з лекцією про міжнародне становище України перед викладачами та студентами Київського інституту міжнародних відносин.

За словами В.ЮЩЕНКА, складнощі у відносинах між Україною і Росією полягають в тому, що країни мають різні курси, різні системи цінностей. «Ми по-іншому ставимось до людини, до свободи слова, до устрою держави. Я глибоко переконаний, що демократія вигідна», - наголосив Президент, підкресливши, що імперська політика не сприятиме розвитку відносин.

Він нагадав про конфлікт 2008 року між Росією та Грузією.

«Коли мені 8-го числа (серпня 2008 року) передзвонив грузинський Президент, мій друг, який зазвичай у спілкуванні дуже емоційний, багато говорить…», - зауважив Президент і, реагуючи на сміх у залі, додав: «Це плюс, ну грузини, хіба ви їх не розумієте. До речі, це рук творіння наших педагогів (Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закінчив КІМВ - УНІАН)». І вже серйозно В.ЮЩЕНКО продовжив: «Так ось, коли він мені о 16-й годині передзвонив і сказав, вперше за роки наших контактів всього три слова: «Вони йдуть на Тбілісі». Я у відповідь йому кажу: «Михайло, тоді я беру літак і лечу до тебе».

При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що запросив поїхати разом з ним президентів інших держав. «Бо це був єдиний спосіб зупинити повну окупацію Грузії. Це був мій обов’язок, бо я був переконаний - питання не тільки в Грузії, питання в наших цінностях», - наголосив він.

«Якщо ми втратимо віру в ці цінності у Білорусі, ми втратимо віру в ці цінності в Німеччині, Франції, Україні й так далі… Це була моя позиція», - наголосив він.

Президент ще раз повторив, що «основна проблема відносин знаходиться в площині демократизації Росії. Україна є гарним прикладом того, як потрібно модернізувати країну та цінності. Очевидно, що це поки що не влаштовує керівництво Росії, й той знаменитий лист, який був направлений українському Президенту від Президента Росії, його можна прочитати лише в одному контексті: «Шановні українці, обирайте кого завгодно, тільки не ЮЩЕНКА, бо він єдиний політик, який формує європейський, демократичний курс», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його опоненти на президентських виборах прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у разі перемоги на виборах глави держави не шануватимуть демократію та свободу слова. «Бо на таких засадах вони не втримаються – вони сповідують протилежне», - сказав він і додав, що «ми будемо всі співати Нюрку чи Мурку, що там співають?».

Він також не вірить, що за В.ЯНУКОВИЧА чи Ю.ТИМОШЕНКО Україна стане членом НАТО. «Послухайте кожного з них, дайте їм завдання: напиши слово НАТО без помилок – і той, і другий зробить чотири помилки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він висловися за необхідність розвитку відносин з Росією. «Я переконаний, що в Росії є мільйони й мільйони людей, які бажають демократичного розвитку та нормального діалогу із сусідами. Я думаю, українська нація буде аплодувати чи Президенту Росії, чи владі Росії, яка визнає та продемонструє повагу до нашої історії, мови, до нашої незалежності», - наголосив В.ЮЩЕНКО. «Це буде, я сумніву не маю, але це та політика, яка потребує значних зусиль», - підкреслив він.