Ющенко зустрінеться з інтелігенцією Криму
08:20, 23 грудня 2009Політика
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Президент здійснить робочу поїздку
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Криму і Севастополя.
Як повідомляє офіційний сайт Президента, планується, що глава держави візьме участь у заходах з відкриття першої черги Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ.
Також В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із представниками інтелігенції регіону.
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