Ющенко зустрінеться з інтелігенцією Криму

Президент здійснить робочу поїздку

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Криму і Севастополя. Як повідомляє офіційний сайт Президента, планується, що глава держави візьме участь у заходах з відкриття першої черги Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ. Також В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із представниками інтелігенції регіону.

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