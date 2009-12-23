Ющенко полетів у Крим

10:38, 23 грудня 2009
Політика
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Президент відкриє інститут банківської справи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистій церемонії відкриття першої черги Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ.

У Сімферополі Президент проведе зустріч із представниками інтелігенції регіону.

 

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