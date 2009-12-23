Верховна Рада вирішила зібратися вже після виборів

Верховна Рада України завтра та післязавтра не працюватиме в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення щодо внесення змін до календарного плану роботи п’ятої сесії ВР 6-го скликання проголосували 232 народних депутата з 437, зареєстрованих в сесійній залі. Підтримав це рішення 171 депутат від Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина та 4 позафракційних депутата.

Згідно з рішенням, 24 та 25 грудня депутати працюватимуть з виборцями.

Передбачається, що найближче засідання ВР відбудеться згідно з календарним планом 19 січня 2010 року.

Головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ не поставив чітко на голосування відповідний проект постанови №5463. На голосування він лише виніс «пропозицію народного депутата Ірини АКІМОВОЇ щодо зміни календарного плану п’ятої сесії шостого скликання».