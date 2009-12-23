Тимошенко вважає несумісними євроінтеграцію і участь в ЄЕП

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає несумісною євроінтеграцію України та її можливу участь у Єдиному економічному просторі (ЄЕП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів, відповідаючи на запитання, чи може приєднатися Україна до створення ЄЕП з Росією, Казахстаном та Білоруссю.

«Наша команда з моменту приходу в політику є прихильником і рушійною силою усіх євроінтеграційних процесів в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що саме зусиллями уряду здійснені усі необхідні кроки для підписання нової угоди між Україною і Євросоюзом про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі.

«Я вірю, що на початку наступного року така угода буде підписана між Україною і Європейським Союзом», - додала вона.