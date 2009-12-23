У Київміськбуді змінився президент

Акціонери АТ ХК “Київміськбуд” обрали нового президента компанії. Ним став Василь МОЖАР, який досі обіймав посаду першого віце-президента Київміськбуду. Як повідомили УНІАН у холдинговій компанії, 23 грудня відбулися позачергові загальні збори її акціонерів. Збори було скликано в зв’язку з ухваленням Верховною Радою нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю перегляду через це внутрішньої нормативної документації холдингу.

Крім цього, акціонери сформували керівний орган АТ. Почесним президентом залишається народний депутат, Герой України Володимир ПОЛЯЧЕНКО, головою правління, президентом АТ ХК «Київміськбуд» став В.МОЖАР, членів правління переобрано на наступний термін у тому самому складі.

Як повідомили в Київміськбуді, В.МОЖАР має 30-річний досвід роботи в будівельній галузі, свою кар’єру в АТ ХК «Київміськбуд» розпочав ще за часів, коли безпосереднє керівництво компанією здійснював В.ПОЛЯЧЕНКО.

Сам В.МОЖАР так прокоментував УНІАН своє призначення: «Я продовжуватиму втілювати в життя поточну стратегію розвитку холдингу. Головна наша мета наступного року – забезпечити стабільну роботу на ринку доступного житла. Основні свої завдання вбачаємо в задоволенні потреб наших інвесторів, збільшенні обсягів будівництва, вчасному завершенні розпочатих об’єктів. Крім того, розуміючи важливе значення Євро-2012 для України в цілому та Києва, зокрема, приділятимемо особливу увагу будівництву об’єктів за програмою підготовки України до цього міжнародного турніру – ідеться як про НСК «Олімпійський», так, можливо, і про інші проекти».

На думку директора Центру системної аналітики та прогностики Андрія КОНДРАТЕНКА, така позиція новообраного голови свідчить про збереження впливу В.ПОЛЯЧЕНКА на діяльність цієї структури. «Фактично йдеться не про призначення повноправної першої особи компанії, а про заміну чергового операційного менеджера, – сказав він у інтерв’ю УНІАН. – Тому очікувати на революційні зміни в політиці холдингу та механізмі його роботи не варто».

Водночас попередній голова правління ХК «Київміськбуд», Герой України Петро ШИЛЮК, вважає експерт, має серйозні кар’єрні перспективи. Його професійний досвід, у тому числі щодо організації робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» дає змогу екс-голові правління холдингу претендувати на високі посади у державному апараті. Як вважає А.КОНДРАТЕНКО, з урахуванням добрих взаємин колишнього голови Київміськбуду з президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ та актуальності великих загальнонаціональних інфраструктурних проектів з підготовки до Євро-2012, можна впевнено очікувати, що ми ще побачимо пана П.ШИЛЮКА на вищому щаблі державної влади».