Ющенко вважає, що НАТО - це «як у чотирьох мушкетерах»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає, що відповідь на питання про збереження незалежності України знаходиться виключно у європейській колективній безпеці.

Про це він сказав, виступаючи на Конгресі української інтелігенції в Криму, повідомляє офіційний сайт кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА.

Він зауважив, що всі країни Європи згоджуються, що «найкраща безпекова політика – це політика колективного характеру, незалежно від того, чи в тебе є ядерна бомба, як у Британії чи Франції, чи в тебе є потужна, найбільш модернізована європейська армія, коли ми говоримо про Німеччину».

В.ЮЩЕНКО наголосив: «У НАТО немає війська. Немає літаків, немає танків, немає човнів, немає кораблів. НАТО не має свого солдата». «Це політичний клуб, у якому збираються лідери країн НАТО. Все», - наголосив Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО відзначив, що сила НАТО полягає в одному: європейська безпекова політика або для всіх, або ні для кого. «Це як у чотирьох мушкетерах, коли ми аплодували тим хлопцям, які казали: "Один за всіх і всі за одного», - додав Президент.

«Якщо виникає загроза твоєї незалежності – це загроза для всіх нас. Ти не один – ось і все», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Водночас глава держави звернув увагу, що український закон про основу безпекової політики України передбачає членство в НАТО. «Закон чіткий і ясний. Питання інтеграції до європейської колективної безпеки – це не предмет указу Президента, це предмет воління кожного серця», - додав він і повідомив, що 5 років тому цю ініціативу підтримували 14%, зараз – 33%, а опонентів – 27% громадян.

Також Президент зупинився на питанні виведення Чорноморського флоту РФ із Севастополя. Він акцентував, що Конституція забороняє розміщення військових баз, літаків на території України. «Україні не потрібна мілітарна політика», - наголосив Президент. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що російська сторона виконає угоду про виведення Чорноморського флоту з України.