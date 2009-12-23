Ющенко: за кого будете голосувати - це ваша справа

Президент України Віктор ЮЩЕНКО категорично відкидає звинувачення у використанні ним адміністративного ресурсу під час ведення виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Говорячи про свої зустрічі та регіональні поїздки, Президент підкреслив, що не агітує за себе.

«Я жодного слова в своїй промові, а я їх провожу 4-5 на день з дипломатичним корпусом, студентами… Я є Президент цієї країни, вибачте, мені ніхто не буде вказувати, з ким і коли мені зустрічатись», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що під час своїх зустрічей з людьми переслідує єдину мету – переконати їх у необхідності розібратися в цінностях, які вони підтримують, розібратись, в чому суть президентських виборів 2010 року.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що коли люди розумітимуть ці речі, вони можуть йти на виборчі дільниці і голосувати за того, за кого захочуть.

«Знаєте, я з тацею у вас не стою під квартирою зі своєю кандидатурою – в мене є честь, але я хочу сказати одне: ваш вибір має бути самим величним, а за кого ви будете голосувати - це ваша справа», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави навів приклад, що в Криму найменша кількість його агітаційних плакатів.

«Я хочу вам сказати шановні: вибори Президента - не моя проблема, це ваша проблема, персональна проблема, я у вас нічого не прошу, я вам нічого не винен, я є таким же достойним громадянином України і вважаю, що я ходжу на свою роботу і маю честь за неї відповідати, і я горджусь тим, що я зробив», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він пообіцяв, що завтра до 12 години публічно оприлюднить інформацію щодо джерел наповнення та видатки його виборчого фонду. «Не на того напали», - сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи всі кандидати у президенти на сьогодні приховують обсяги своїх виборчих фондів.