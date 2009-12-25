Ющенко про ЄС, НАТО, Тимошенко, Росію і безпеку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Угоду про асоціацію з Європейським Союзом буде підписано в найближчі два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з мешканцями Дніпропетровська.

Президент розповів про переваги інтеграції до ЄС і нагадав, що Угоду про асоціацію, яка сьогодні узгоджується між Україною та ЄС, перед своїм вступом підписували поляки, чехи, румуни, країни Балтії тощо.

«Це випускний клас перед членством», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Україна має намагатися якнайшвидше інтегруватись до ЄС, і повторив свою тезу, що “треба виривати завіси з дверей, якщо двері в ЄС закриті, і йти до Європи”.

Крім того, велику увагу В.ЮЩЕНКО приділив перевагам членства в НАТО, зауваживши, що тільки європейська колективна безпека зможе дати Україні справді надійний захист.

При цьому він розкритикував позицію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка наголошувала, що перед тим, як інтегруватись в НАТО, треба ще порадитись, «крім того, ще треба мати на увазі, що на це скаже Москва».

Президент підкреслив, що тема безпеки є суверенною, і радитись в цьому питанні з іншими країнами є неприпустимим.

Крім того, в ході своєї зустрічі В.ЮЩЕНКО говорив і про відносини з Росією. «Я собі ніколи не дозволю неповаги чи підвищення тональності по відношенню до Росії або російського народу, але я ніколи не дозволю і зворотного», - зауважив Президент.