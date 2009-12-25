Тимошенко проситься на ефір до Януковича

Прем`єр Юлія Тимошенко хоче взяти участь в програмі "Шустер Live" у п`ятницю разом з лідером регіоналів Віктором Януковичем.

Про це заявив телеведучий Савік Шустер в ефірі своєї програми.

"Ми одержали листа від Юлії Тимошенко, що вона бажає взяти участь в ефірі в п`ятницю", - сказав він.

Як відомо, минулої п`ятниці на програму були запрошені Тимошенко, Янукович і президент Віктор Ющенко. Пропонувалося виділити по 40 хвилин кожному кандидату в президенти.

Автори програми підкреслювали, що в тому випадку, якщо хтось з запрошених не прийде, його час буде наданий конкурентам.

Оскільки крім Тимошенко ніхто не прийшов, вона отримала дві години чистого часу для виступу.

"Грубо кажучи, ми повинні двом запрошеним віддати по 120 хвилин...Своїх 120 хвилин вона (Тимошенко) вже отримала. Будемо радитися з юристами. Я думаю, що ми повинні віддати їм (Януковичу і Ющенку) 120 і 120 хвилин", - сказав Шустер.

Як відомо, регіоналка Ганна Герман заявила, що Янукович візьме участь у програмі "Шустер Live" 25 грудня у тому ж форматі, як минулої п`ятниці Тимошенко.

Пізніше прес-служба Савік Шустер Студіо повідомила: "Ми запросили взяти участь у програмі Януковича і Ющенка. Ми отримали усне підтвердження про участь у програмі 25 грудня від Януковича, і надаємо йому 120 хвилин часу заради дотримання паритету".

"Так само ми чекаємо на відповідь від президента щодо такого ж формату в будь-який зручний для нього день", - йдеться в повідомленні.

"Разом з тим, ми продовжуємо сподіватися на формат з трьома лідерами. ТРК "Україна" і ми готові надати для такої програми будь-який зручний для трьох кандидатів час і день, за умови письмової згоди та призначення відповідальних осіб від кожного з гостей", - зазначила прес-служба.

Українська правда