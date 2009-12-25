Янукович готується до багатьох несподіванок

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що нинішня влада стала головною проблемою і загрозою національній безпеці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на зібранні керівників громадських організацій і об’єднань держави, яке пройшло сьогодні в Національному палаці «Україна» в Києві.

За словами політика, система національної політики держави за останні п’ять років фактично зруйнована.

«Голодна армія, корумпована міліція, розвалені спецслужби. Влада стала головною проблемою і загрозою національній безпеці України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він констатував, що останні п’ять років українців примушували жити у стані перманентної кризи.

«Ця команда вела постійну війну з бізнесом, місцевим самоврядуванням, політичною опозицією», - сказав кандидат у Президенти.

Як він також зазначив, “коли ми прийдемо до влади, то дізнаємося ще багато несподіваного”. Адже, за словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні чинна влада приховує відомості про реальний стан багатьох сфер економіки, зокрема фінансової. Як повідомив лідер Партії регіонів, чинний уряд вже зібрав за рахунок держбюджету 2010 року на півтора-два місяці вперед податків у представників бізнесу.