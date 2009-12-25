Луценко готує спецоперацію МВС на виборах

Лідер громадянського руху «Народна самооборона», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що МВС має інформацію про підготовку однією з політичних сил фальсифікацій на виборах Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Рівному.

«Є певна інформація про підготовку фальсифікацій (на користь) окремих політичних діячів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що МВС здатна попередити будь-які спроби незаконних дій на президентських виборах.

Разом із тим на уточнююче запитання, яка саме політична сила і в якій спосіб готує фальсифікації на виборах, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Найближчим часом відповідь буде публічною, але анонсувати спецоперацію МВС є, щонайменше, нерозумно».