Тимошенко прийде до Шустера?

Прес-секретар прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА сподівається, що телеведучий Савік ШУСТЕР запросить на своє шоу разом з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у відкритому листі М.СОРОКИ до С.ШУСТЕРА, текст якого передано УНІАН.

М.СОРОКА подякувала С.ШУСТЕРУ за те, що 18 грудня він запросив Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у програмі на тему „Пріоритети країни”. Вона нагадала, що у листі-запрошенні також повідомлялось, що у програмі планується участь трьох кандидатів в Президенти – Ю.ТИМОШЕНКО, Президента України Віктора ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА.

“Ви пропонували обговорити дуже важливу тему „Пріоритети країни”, всім запрошеним політикам надавалися рівні умови. У своєму листі Ви також повідомили, що у разі відсутності когось із запрошених банк відведеного часу буде розподілено на тих, хто прийшов на ефір. На жаль, в студію не прийшли В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ, тому дискусія між трьома кандидатами в Президенти, на яку чекала громадськість, так і не відбулася”, – йдеться у листі.

“Сподіваюся, що Ви і надалі сповідуватимете принцип рівності та гласності і у разі запрошення на прямий ефір у Вашу програму В.ЯНУКОВИЧА або В.ЮЩЕНКА запросите в ефір і Ю.ТИМОШЕНКО. Упевнена, що Ви як людина, яка засуджує подвійні стандарти у політиці та в журналістиці, заради отримання збалансованої інформації запросите в ефір Вашої програми разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО”, – написала М.СОРОКА.

Як повідомлялося, очікується, що В.ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь у програмі "Шустер Live" на ТРК “Україна”.