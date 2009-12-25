В Одесі назвали «Політика року»

Одеські журналісти визнали кандидата на пост Президента України, голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА “Політиком року”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕКА, перемогу в цій номінації політик отримав за версією одеських редакцій видань “Аргументы и факты в Украине”, “Комсомольская правда в Украине”, “Теленеделя”, “Наш город” та “Фаворит удачи”.

За словами голови ради директорів “Південноукраїнського медіа-холдингу” Петра ГАЛЧАНСЬКОГО, основою для такого рішення оргкомітету стала величезна кількість листів і відгуків від читачів, які вирішили підтримати А.ГРИЦЕНКА у номінації “Політик року”. Громадськість відзначила його активну патріотичну роботу на посту міністра оборони й народного депутата, а також за діяльність у статусі кандидата у Президенти.

“Як військовий журналіст та полковник, я розумію, як багато зробив для Збройних сил України полковник ГРИЦЕНКО і поважаю його за це”, - сказав П.ГАЛЧАНСЬКИЙ.

Пояснюючи вибір читачів, він також зазначив: “За рік ГРИЦЕНКО проявив себе як самодостатня, професійна, порядна людина, ефективний топ-менеджер. Висунувши свою кандидатуру на пост глави держави, він став одним з небагатьох, хто відмовився підігравати рейтинговим політикам та почав самостійну гру. Його особистість сьогодні викликає велику повагу та довіру тих людей, які хочуть бачити нашу країну провідною європейською державою”.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня А.ГРИЦЕНКО вже був визнаний за версією редакції журналу “Кореспондент” “Особистістю року-2009” разом з Сергієм ТІГІПКОМ та Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.