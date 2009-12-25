Під час агітації за Януковича Шуфрич втратив свідомість
15:44, 25 грудня 2009Політика
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Регіонала забрала швидка
Нестор Шуфрич госпіталізований в 4-у лікарню швидкої і невідкладної допомоги Харкова, повідомляє сайт glavnoe.ua.Народний депутат знепритомнів під час свого агітаційного виступу на підтримку кандидата від Партії регіонів в Харківській музичній школі №9 і впав прямо на сцені, передає кореспондент "Главного".
Була викликана карета швидкої допомоги, яка доставила регіонала в лікарню.
Про стан пацієнта в лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги №4 не повідомили, зсилаючись на лікарську таємницю.
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