Шуфричу діагностували отруєння

Народного депутата України від Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА госпіталізовано до лікарні невідкладної медичної допомоги у Харкові з діагнозом "харчове отруєння", передає кореспондент УНІАН.

Нардепу стало зле під час зустрічі з виборцями в харківській музичні школі №9, що проходила в рамках його агітаційного туру на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА. Як передавав УНІАН, Н.ШУФРИЧ знепритомнів прямо на сцені, і його забрала «швидка допомога».

Це був третій день перебування нардепа у Харкові.