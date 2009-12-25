Ставнійчук: підстав для розпуску парламенту вистачає

Сьогодні вистачає підстав для розпуску парламенту. Про це представник Президента у Центральній виборчій комісії та Конституційному суді Марина Ставнійчук заявила в інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні».

«Президент-патріот ніколи не погодиться з такою роботою парламенту», - цитує фрагменти інтерв`ю офіційний сайт кандидата в Президенти. .

Ставнійчук зауважила: «Треба казати чесно: коаліції депутатських фракцій із 226 голосами в Раді протягом останнього року немає. За наявності волі президента для дострокового припинення повноважень парламенту - конституційний механізм розпуску парламенту існує», - наголосила Ставнійчук.

Також вона звернула увагу, що країна закінчує 2009 рік без звіту по виконання бюджету цього року, без прийнятого бюджету наступного року. «Все це привід для стимулювання президента скористатися конституційним механізмом дострокового припинення повноважень парламенту», - додала представник Президента.

«Раду можна переформатувати поза конституційним полем шляхом політичних маніпуляцій. Але я упевнена, що президентові потрібно починати свій новий термін не з брехні, а сформувати коаліційну більшість і уряд лише в конституційному порядку», - каже Ставнійчук.

«В цьому випадку, звичайно, йдеться про достроковий розпуск парламенту. Адже депутатів від Партії регіонів або БЮТ обирали тільки тому, що вони стояли на діаметрально протилежних позиціях. І якщо тепер частина тієї або іншої фракції приєднається до іншої фракції, то зрозуміло, що це обман виборця», - підсумувала представник СП.