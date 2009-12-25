У БЮТ не дивуються появі пакту Януковича - Ющенка

У фракції БЮТ не дивуються появі договору між лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ щодо співпраці, оскільки синхронність у їхніх діях існує вже давно.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи заяву екс-керівника департаменту Секретаріату Президента Ярослава КОЗАЧКА щодо існування пакту ЯНУКОВИЧА-ЮЩЕНКА.

«Це не дивно, що такий документ існує, оскільки вже давно було зрозуміло, що існує певний союз між ЮЩЕНКОМ та ЯНУКОВИЧЕМ», - сказав депутат.

В.ПИСАРЕНКО нагадав, що В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ вже і раніше підписували так звані меморандуми та універсали, які передбачали співпрацю між ними.

«З появою цього документа стало чітко зрозуміло, що двоє кандидатів у Президенти об’єднують свої зусилля для отримання спільного результату проти Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав він.

Більше того, за словами народного депутата, їхні спільні дії вже спостерігає вся країна в інформаційній сфері проти Юлії ТИМОШЕНКО, а також спостерігається синхронізація дій членів виборчих комісій, які представляють В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА.

«Але ми прекрасно знаємо, що жоден підписаний документ між цими двома особами ніколи остаточно не виконувався. Зрозуміло, що ці два чоловіки бояться третьої сторони в особі прем’єр-міністра», - сказав він.