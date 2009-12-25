Від Шустера Тимошенко звинуватили у замаху на приватну власність

«Савік Шустер Студія» і ТРК «Україна» розцінюють намір прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО прийти сьогодні на прямий ефір програми «Шустер Live» без запрошення як замах на приватну власність, свободу слова і втручання у редакційну діяльність.

Про це йдеться у заяві «Савік Шустер Студії», оприлюдненій на сайті видання «Телекритика».

«25 грудня о 16.35 інформаційне агентство УНІАН опублікувало заяву прес-секретаря прем`єр-міністра Марини СОРОКИ про намір Юлії ТИМОШЕНКО без запрошення прийти на прямий ефір програми «Шустер Live» з лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - констатується у документі.

«Ми ще раз заявляємо, що не запрошували до участі у сьогоднішньому ефірі прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО. Вторгнення у студію під час прямого ефіру ми розцінюємо як замах на приватну власність, свободу слова і втручання в редакційну діяльність «Савік Шустер Студія» і ТРК «Україна», - наголошується у документі.

«Ми звертаємося до всіх правозахисних і професійних організацій, зокрема міжнародних, з проханням про відстеження ситуації, оскільки вважаємо, що наша редакційна незалежність і свобода слова в Україні опинилися під загрозою», - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, очікується, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у програмі «Шустер Live» на ТРК «Україна».

У свою чергу, прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА висловила сподівання, що телеведучий Савік ШУСТЕР запросить Ю.ТИМОШЕНКО також взяти участь у цій програмі.

Пізніше М.СОРОКА уточнила, що Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні має намір прийти на прямий ефір програми «Шустер Live».

«Я не виключаю, що будуть телекамери, фоторепортери і журналісти», - сказала М.СОРОКА.