Ющенко береже Януковича на другий тур

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні він більше критикує прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, ніж лідера опозиції В.ЯНУКОВИЧА, тому що своїм головним завданням вважає вихід у другий тур виборів.

Про це він сказав у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Чому я не критикую ЯНУКОВИЧА? ЯНУКОВИЧ - це друга серія. Зараз не йде дискусія, що ЯНУКОВИЧ приносить невдалий світогляд для України. Я підкреслюю - і ЯНУКОВИЧ, і ТИМОШЕНКО - це одна й та сама проблема для України. Вони нічим не відрізняються», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Моя тактика дуже проста: я сьогодні критикую прем’єр-міністра, виходжу у другий тур і там я буду критикувати ЯНУКОВИЧА. Сьогодні більшою проблемою є ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ проходить у другий тур, але якщо в другий тур програє свій вихід демократія - це буде трагедія. Ось, власне, на чому збудована моя тактика і чому я не витрачаю свої сили на ЯНУКОВИЧА, і бережу свої сили на другий тур», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він знову висловив свою тезу, що Ю.ТИМОШЕНКО може встановити диктатуру, хоче підпорядкувати собі всі гілки влади. «Я говорю не про жінку, я говорю про прем’єр-міністра», - сказав В.ЮЩЕНКО.