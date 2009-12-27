Ющенко каже, що змусить парламент ухвалити мажоритарку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що місцеві вибори навесні 2010 року відбудуться вже за мажоритарною системою. Про це він повідомив під час зустрічі з представниками громадськості Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, він вже подав до Верховної Ради законопроект про повернення мажоритарної системи виборів до місцевих рад.

Президент висловив сподівання, що місцеві вибори, які відбудуться навесні наступного року, пройдуть вже за мажоритарною системою. «І ми змусимо парламент прийняти цей закон», – додав В.ЮЩЕНКО.